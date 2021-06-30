İSTANBUL - Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi törenle hizmete açıldı
- Parktan detaylarBeyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi törenle hizmete açıldı - Açılışa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Huzurlu bir Beyoğlu'nu bu şekilde inşa etme gayretimiz var. Bu 19'uncusu, 60 - 70 noktada mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz. İnşallah sayıları 100 olur"İSTANBUL (AA) - Japon botanikçi Akira Miyawaki'nin adını taşıyan, özel yöntemle oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı.Ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan 1740 bitkinin yer aldığı, çevre ile uyumlu yaşam alanı olarak tasarlanan, Refik Saydam Caddesi'ndeki bahçenin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada, daha yeşil, huzurlu ve güvenli bir Beyoğlu hayaliyle yola çıktıklarını söyledi.
Mahallelerin uygun noktalarında bu tür bahçeler yaptıklarını belirten Yıldız, "Uygun olan yerlerde oyun grupları da var. 'Çocuklarımız sporlarını yapabilsin, aileleri onlara refakat edebilsin' istiyoruz. Huzurlu bir Beyoğlu'nu bu şekilde inşa etme gayretimiz var. Bu 19'uncusu, 60 - 70 noktada mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz. İnşallah sayıları 100 olur." dedi. Yıldız, burada doğan çocuklar adına barışın ve kardeşliğin simgesi zeytin ağaçlarını diktiklerini ifade etti. Böylece çocukların zeytin ağaçlarıyla birlikte büyüdüğünü dile getiren Yıldız, "Bu ağaçların büyümesiyle ortaya bambaşka bir mahalle bahçesi çıkmış olacak. Çocuklarımız okuldan sonra, tatillerde bu bahçelerde oynayacak. Aileleri bu bahçede vakit geçirirken çocuklar da yeni yapılacak olan okulda okuyacaklar." diye konuştu. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise açılan alanın çok değerli olduğunu söyledi.
Kentleşmesini yıllar önce tamamlayan ilçede bu nedenle büyük alanlar olmadığına dikkati çeken Demirelli, "Küçük alanların değerlendirilmesi, çocukların neşe ile parkları doldurması bizler için çok önemli. Büyükler için de bu parklar çok önemli. 'Deprem nedeniyle de bu alanların çoğaltılması önemlidir' diye düşünüyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - Miyawaki tekniği dünyada kullanılıyorBitki ekolojisinde, tohumlarda ve doğal ormanların çalışmasında uzmanlaşan Japon botanikçi Akira Miyawaki, kendi adıyla anılan yöntemle de tanınıyor.Bu yöntemle bozulan arazilerde doğal bitki örtüsünün restorasyonunda 27 çeşitli büyüklükte ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü ve sarmaşıktan oluşan orman ve peyzaj bitkisi kullanılıyor. İnsanları şehir ortamında sık ağaçlı hızlı ve çabuk orman görüntüsü yaşatmak amacıyla alanlar oluşturuluyor.
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