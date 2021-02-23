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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

- Olay yerinden detay görüntülerBeylikdüzü'nde silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evden çıkan Samet U'ya (24), Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda iki kişi tarafından silahla ateş açıldı.Saldırganlar olayın ardından kaçarken, yaralanan Samet U, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Hastane Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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