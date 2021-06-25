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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandı

- Hırsızlık anı görüntüleri Beylikdüzü'nde gözaltına alınan yankesicilik zanlısı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, çanta ve cüzdan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak ile 23 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 3'ü yabancı uyruklu 11 kişiden 9 cep telefonu, 2 çanta ve 2 cüzdan çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin G.S. (29) olduğunu belirledi.Şüpheli, 23 Haziran'da Beylikdüzü'ndeki Atatürk Caddesi'nde gözaltına alındı.İncelemede hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kamera Gözaltı Hırsız Cüzdan Cep Telefonu 

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