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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü

- İstinat duvarının çökmesinden detaylarBeşiktaş'ta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördüİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir otoparkın çöken istinat duvarı, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde bulunan bir otoparkın istinat duvarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu.Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Opel Polis İstinat Duvarı Polis Ekipleri 

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