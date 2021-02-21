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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı'na geldi

İSTANBUL - 'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı'na geldi

İSTANBUL - "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı'na geldi - Geminin Tuzla Limanı'na gelişi"Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı'na geldiİSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Tuzla Limanı'na geldi.Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıkan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, Tuzla tersaneler bölgesi demir sahasına ulaştı. Burada bir süre pilotaj için bekleyen gemi, ardından pilotaj, römorkör ve palamar yardımıyla hizmet alacağı tersaneye yanaşmaya başladı.
TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Gemide ayrıca bir de helikopter pisti yer alıyor.

Sismik Araştırma Gemisi Araştırma Gemisi Baros Petrol Helikopter 

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