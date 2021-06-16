İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldı
- Cami içinden görüntülerAyasofya - i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Ayasofya - i Kebir Camii Şerifi'nde bacağı ahşap parmaklığa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla camiye gelen 6 yaşındaki kız çocuğunun bacağı ahşap parmaklığa sıkıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan çocuk yakınlarına teslim edildi.
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