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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldı

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldı

- Cami içinden görüntülerAyasofya - i Kebir Camii'nde bacağı parmaklığa sıkışan çocuk kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Ayasofya - i Kebir Camii Şerifi'nde bacağı ahşap parmaklığa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla camiye gelen 6 yaşındaki kız çocuğunun bacağı ahşap parmaklığa sıkıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan çocuk yakınlarına teslim edildi.

Parmak Polis Sofya Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

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