Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Ataşehir'de eğlence merkezindeki denetimde 12 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL - Ataşehir'de eğlence merkezindeki denetimde 12 kişiye para cezası kesildi

- Para cezası yazılan şahısların eğlence merkezinden çıkarılması - Polis ekiplerinin eğlence merkezini kapatmasıAtaşehir'de eğlence merkezindeki denetimde 12 kişiye para cezası kesildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir’de yapılan denetimde, kapalı olması gereken eğlence merkezinde sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye ceza uygulandı.Bir ihbarı değerlendiren Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'ndeki kapalı olması gereken eğlence merkezini denetlemeye gitti.Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu kadın ve personel müdürü olduğu iddia edilen kişi merdivenden düşerek yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Eğlence merkezindeki denetimde sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye toplam 37 bin 536 lira idari para cezası kesildi.Kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanın kapatılmasını sağlayan ekipler, işletme sorumlusu O.U'yu emniyete götürdü.

Hastane Para Cezası Eğlence Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı