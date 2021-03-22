Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - AK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdi

İSTANBUL - AK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdi

- Etkinlikten görüntülerAK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Darülaceze'de etkinlik düzenlendi.
Gençler, Darülaceze'nin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak konser verdi. Etkinlikte Türk Sanat Müziği parçaları seslendirildi.AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Güler, yaptığı açıklamada, gençlerin enstrümanlarıyla huzurevi sakinlerine moral verdiğini belirterek, şunları kaydetti:"65 yaş üzerindeki büyüklerimizin dışarı çıkamaması, yakınlarının onları ziyarete gelememesi derken sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan yaşlılarımız oldu. Bizler de bunun farkındayız, Yaklaşık 365 gündür bu sürecin sancısını çeken büyüklerimize nasıl moral verebiliriz diye düşündük. Tamamı AK Parti üyesi gençlerden oluşan, müzik aletlerini çalabilen, şarkı seslendirebilen arkadaşlarımızla mini bir konser vermek istedik."Etkinliğin ardından gençler, huzurevi sakinlerine çiçek verdi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement