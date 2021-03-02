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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 13 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 13 şüpheli yakalandı

- Operasyon görüntüsü İstanbul 'da, 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 13 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde eden 13 şüpheli yakalandı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmanın Türkiye’den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Dolar Kaldırım Taşı İsviçre Dolandırıcılık 

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