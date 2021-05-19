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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- İstiklal Marşı'nın okunması - Çelenklerin sunulması - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendiİSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Resmi törenin ardından İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından siyasi partilerin temsilcileri de anıta çelenk sundu.İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.Genelge gereği tek çelenkle tören düzenlendiğini belirten İmamoğlu, "Bu 9 - 10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi lazım." diye konuştu.

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Zabıta Irak 

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