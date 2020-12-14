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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
'İşsizim' diye 8 ayrı evden hırsızlık yapan genç işe gireceği gün tutuklandı

'İşsizim' diye 8 ayrı evden hırsızlık yapan genç işe gireceği gün tutuklandı

Tutuklanan hırsızlık adliyeden çıkışı

Polis Ziynet Eşyası Akalan Osmanpaşa Hırsız 

-Polislerin arasında yürümesi
-Yüzünü gizlemeye çalışması
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - "İşsizim" diye 8 ayrı evden hırsızlık yapan genç işe gireceği gün tutuklandı SAMSUN

- Samsun'da ev sahipleri evde olduğu halde 3 ilçede 8 ayrı evin balkonuna tırmanarak içeri girip altın ve para çalan genç, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülen genç mahkemede verdiği ifadede, "İşsizdim, paraya ihtiyacım vardı. Yakalanmasaydım bugün işe girecektim" dedi.
Olay, Samsun'un İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Ö.A., 13.00-16.00 saatleri arasında güpegündüz birinci katta bulunan 8 ayrı evin balkonuna tırmanıp içeri girerek yatak odalarından ziynet eşyası ve para çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sorucu bu sabah Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Ö.A.'nın 8 ayrı evden yaklaşık 15 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldığı ileri sürüldü. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Ö.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A., issiz olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. 8 ayrı hırsızlık suçundan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ö.A. mahkemede verdiği ifadede, "Askerden yeni geldim. İşsizdim. Paraya ihtiyacım olduğu için hırsızlık yaptım. Yakalanmasaydım bugün işe girecektim" diye konuştu.
(MAY-
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