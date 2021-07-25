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Israrla maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Israrla maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı

Israrla maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı

Salgın denetim ekiplerinden detaylar

Para Cezası Muhabir Yükselen Trol 

-"Yaz cezamı" diyen kadından detaylar
-Kafe işletmeleri uyarılırken
-Maskesiz vatandaşlara maske dağıtılırken
-Cadde ve parklardan denetim
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL)- Kırıkkale’de 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Ekipler tek tek maske dağıttı- Akraba olmayanlara 60 santimetre mesafe uyarısı KIRIKKALE

- Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale’de yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı. Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale’de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale'nin de bulunduğunu açıkladı.
Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. “Masken yok, maskemi düşürdüm” gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşlarında maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti. Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de “ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca, kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymalarını istedi.
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