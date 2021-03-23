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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Yahudi yerleşimcilere karşı Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale

İsrail güçlerinden Yahudi yerleşimcilere karşı Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale

- İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz atması - Filistin lilerin taş atması - Ambulansın gelişi - Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesiNABLUS (AA) - İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşimcilerin el koymasına karşı El - Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistin lilere müdahale etti.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Filistin lileri Urme Tepesi'nden uzaklaştırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin liler ise İsrail askerlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.AA muhabirine konuşan Beyta Belediye Başkanı Fuad Meali ise onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Urme Tepesi'ne gelmeyi planladığını söyledi.

Yahudi yerleşimciler, Mart 2020'den bu yana kendileri için kutsal bir yer olduğunu iddia ettikleri Urme Tepesi'nin 9 bin metrekarelik alanına el koymaya çalışıyor.

Muhabir Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi Mermi 

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