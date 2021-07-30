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- İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 178 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 178 yaralı

- İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 178 yaralı

İsrail güçlerinin müdahalesinden görüntüler

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

Politika Protesto Kurşun Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi 


- İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestoya gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 178 Filistinli yaralandı. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita kasabasında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etmek için gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahale etmesi sonucu 5'i gerçek, 24'ü plastik mermiyle olmak üzere toplam 178 kişinin yaralandığı aktarıldı. Gerçek kurşunla vurulan yaralıların tedavi edilmek üzere Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Nablus'un doğusundaki Beit Dajan kasabasında da kamulaştırılan bir Yahudi yerleşim karakolunun kurulmasını protesto etmek için barışçıl yürüyüş düzenlendi.
İsrail güçleri, barışçıl gösteriye sert müdahale etti. Filsitin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 Filistinlinin plastik mermilerle vurularak yaralandığını bildirdi. Filistinliler, Beita'da ve Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydan fazla bir süredir protestolar düzenliyor.
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