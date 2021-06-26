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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta Filistinli 2 kız kardeşi gözaltına aldı

- İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta Filistinli 2 kız kardeşi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Filistinli kardeşleri gözaltına alması

Altın Gözaltı İsrail Polis Karakolu Kız Kardeş 

-İsrail güçlerinin kız kardeşleri darp etmesi

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail güçleri, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 2 kız kardeşi darp ettikten sonra gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden tahliye edilmek istenen Filistinlilere yönelik sert müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. Filistin medyasına yansıyan haberlerde, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye ile tehdit edilen ailelerden biri olan Kasım ailesinden 2 kız kardeşin İsrail güçleri tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan Filistinli kardeşlerin, Kudüs'teki polis karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile, 1956'dan bu yana ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Yahudi yerleşimciler, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, mahalle sakinleri ise söz konusu iddiayı reddediyor.
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