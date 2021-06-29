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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı : 13 yaralı

- İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere ait bir dükkanı yıktı : 13 yaralı

Yıkım çalışmaları

Hastane Göz Yaşartıcı Gaz Gözaltı İsrail Plastik Mermi 

-Arbede anı

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde Kudüs'ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir dükkanını yıktı. Olayda 13 Filistinli yaralandı. İsrail mahkemesinin Kudüs'ün Silvan ilçesine bağlı El-Bustan mahallesine Filistinli 17 aileye evlerini yıkma kararına nedeniyle sabahın erken saatlerinde mahalleye baskın düzenledi.
İsrail güçleri, 20 askeri aracı ile gerçekleştirdiği baskında Filistinlilere ait dükkanı yıktı. İsrail güçleri ile yıkıma karşı çıkan Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri ile Filistinlilerin arasında yaşanan arbedede 13 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, göz yaşartıcı gaz ile müdahalesinde yaralanan 3 kişi olay yerinde tedavi edilirken ve plastik mermilerle yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında 3 Filistinli İsrail güçleri tarafından da gözaltına alındı.
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