- İsrail-Filistin arasında 11 gün sonra “ateşkes” ilan edildi

- İsrail-Filistin arasında 11 gün sonra ateşkes ilan edildiği duyurulurken, ateşkesin bu gece yerel saate 02.00’de başlayacağı iddia edildi. İsrail 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alındığı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yerel saatle 19.00’da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrası Güvenlik Kabinesinin oy birliği ile İsrail-Filistin arasında ateşkes kararı aldığı duyuruldu. Ateşkes kararının basına yansımasının ardından Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığı doğrulanarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişimini herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiği ve daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, savunma yetkililerinin toplantıdaki oylama öncesi bakanlara İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair elde ettiği askeri başarıları anlattığı ifade edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde ise, ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00’de başlayacağı iddia edildi. Bir Hamas yetkilisi ise basına verdiği demeçte, İsrail ve Hamas arasında bu gece yerel saatle 02.00’den itibaren "karşılıklı ve eşzamanlı" olarak ateşkesin başlayacağını bildirdi. “Operasyonun devamlılığını sahadaki gerçek belirleyecek” İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı “Surların Muhafızı” operasyonu ile Gazze Şeridi'ndeki gruplara karşı mücadelede kuvvet, hassasiyet ve stratejik önem bakımından eşi görülmemiş askeri başarılara övgüde bulunarak, İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) kutladı. Gantz, ordunun Gazze'den gelecek saldırılar için tetikte olduğunu belirterek, “Operasyonun devamlılığını sahadaki gerçek belirleyecek” dedi.

Hamas yetkili, İsrail’den bazı konularda güvence aldığını öne sürdü Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan basına verdiği demeçte ise, ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini belirterek, "Direniş yeni bir denklem ve yeni bir zafer kazandı" ifadelerini kullandı. Hamdan, Hamas'ın İsrail'in Tapınak Dağı'na yönelik politikası ve düzinelerce Filistinli ailenin tahliye edildiği Şeyh Cerrah Mahallesi’ne ilişkin güvence aldığını iddia etti. Gazze’de can kaybı 232’ye ulaştı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 65'i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 900'e yükseldiği bildirilmişti. 75 bin Filistinli yerinden edildi Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirmişti. Ofis, yerinden edilen 47 bin Filistinlinin Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı belirtmiş, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığı açıklamıştı. Ofis, İsrail tarafında ise 2'si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 796 kişinin ise yarandığını açıklamıştı. BM ve BM Güvenlik Konseyi Filistin için toplanmıştı BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının durumunun görüşülmesi adına BM Genel Kurulunu bugün saat 10.00'da ABD'nin New York eyaletinde yer alan BM merkez binasında toplamıştı. Birçok katılımcı İsrail’i savaş suçu işlemek ile suçlamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmaları ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere 9 gün içerisinde 4 kez toplanmış, ABD’nin Konseyin tasarısını engellemesi nedeni ile toplantılarda bir sonuç çıkmamıştı.