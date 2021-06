- İsrail’de muhalefet koalisyonda anlaştı - İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona eriyor

- İsrail’de hükümeti kurma görevi verilen Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid, Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am) tarafından destek verilen koalisyon hükümeti ile 12 yıllık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dönemine son vermeye hazırlanıyor. İsrail’de 23 Mart’taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından başlayan siyasi krizde sona gelindi. İsrail’de hükümeti kurma görevi verilen Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid'in, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i arayarak, 8 partinin desteği ile koalisyon hükümeti kurmayı başardığı konusunda bilgilendirdi. Yesh Atid tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İsrail vatandaşları adına yoğun bir çalışma ve 2 yıllık bir siyasi krizden sonra, Yesh Atid'in Lideri Yair Lapid, bir hükümet kurmayı başardığını Rivlin'e bildirdi" ifadeleri yer aldı. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen metinde Lapid'in hükümeti kurmayı başardığını belirttiğini kaydeden Yesh Atid metinde, "Temel Yasa'nın 13(b) Maddesi uyarınca, bir hükümet kurmayı başardığımı size bildirmekten onur duyarım. Hükümet, Temel Yasa'nın 13(a) Maddesi uyarınca alternatif bir hükümet olacak. Hükümette Naftali Bennett önce Başbakan olarak görev yapacak" ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in 2 yıl Başbakanlık görevi yapmasının ardından Lapid'in, 2 yıl süreyle İsrail'e Başbakanlık yapmasına izin vereceği ifade edildi. Ayrıca koalisyon hükümeti kurulması için Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am) partilerinin ortak bir anlaşmaya varmasının ardından Lapid'in, 12 yıllık Netanyahu dönemine son vereceği de kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlerde ise, Lapid'in hükümeti önümüzdeki haftaya kadar onaylatmaya çalışacağı ve İsrailli Likud partisinin şu anki Knesset Başkanı Yariv Levin'in konuyu bir sonraki haftaya ertelemeye çalışmasının beklendiği belirtildi.