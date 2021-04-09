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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsrail askerleri, Filistinli babayı çocuklarının gözleri önünde darp etti

- İsrail askerleri, Filistinli babayı çocuklarının gözleri önünde darp etti

Babanın darp edilmesi

İsrail Irak Orantısız Güç 

-Çocukların ağlama görüntüsü
-Detaylar

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail askerlerinin Filistinli babayı orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı sırada çocukları ağlayarak askerlerden babalarını bırakmalarını istedi. İsrail askerleri Kudüs’te akşam saatlerinde bir babayı çocuklarının gözleri önünde darp ederek gözaltına aldı. Korku içindeki 2 çocuk ağlayarak askerlerden babalarını serbest bırakmalarını istedi. Ancak çocukların ağlamalarına ve çığlıklarına kayıtsız kalan İsrail askerleri Filistinli babayı yere yatırıp orantısız güç uygulamaya devam etti.
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