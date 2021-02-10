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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İskenderun’da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

İskenderun’da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

Uygulamalardan genel ve detay görüntüler

Polis Trol 

-Polisin araç durdurması şahıs ve araç araması
-Özel harekat polisleri

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarında anlık huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu 31 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda şahıslar ve araçlar detaylı aramadan geçirildi. Polis, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparak, araçlarda arama yaparken denetimlerde, aranan 2 zanlı gözaltına alındı. (AHS-
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