-Detay



( TEL AVİV ) - Isaac Herzog İsrail’in 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti- Herzog: “Umudu yeniden inşa etmeye çalışacağım” TEL AVİV



- Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu Isaac Herzog, İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan törende ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin ederken, törende yaptığı konuşmada “umudu yeniden inşa etmeye” çalışacağını söyledi.



İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Yemin törenine Herzog’un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

Yemin eden yeni İsrail Cumhurbaşkanı, törende yaptığı konuşmada “umudu yeniden inşa etmeye” çalışacağını söyledi.



Ülkenin çıkarlarını ve bakış açısını uluslararası sahnede temsil etmeyi vaat ededen Herzog, İsrail siyasetinde daha ılımlı bir tona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülke içinde birlik ve ortak değerlerin her zamankinden daha kırılgan olduğunu vurgulayan Herzog, toplumda farklı gruplar arasındaki nefretin ağır bir bedeli olduğunu dile getirdi. Herzog ayrıca, azınlıkların toplumla daha fazla bütünleşmesi çağrısında bulunarak, İsraillilerin azınlıklarla bir arada yaşarken daha özenli davranması gerektiğini ifade etti.

Arap toplumundaki şiddetin ağır bir bedel getirdiğini öne süren Herzog, “Görevim, İsrail toplumu için umudu yeniden inşa etmek için her şeyi yapmak olacak” dedi.

Rivlin’den veda: “Baba ve büyükbaba olmaya geri dönüyorum” Törende konuşan Rivlin, İsraillilere hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğu için minnettarlığını dile getirerek, “Baba ve büyükbaba olmaya geri dönüyorum” diye konuştu.

Knesset Sözcüsü Levy de törende konuşma yaptı. Levy konuşmasında, “İsrail toplumunun her zamankinden daha fazla bölünmüş olduğu zor bir dönemde göreve başlıyorsunuz. Bu, İsrail için varoluşsal bir tehdit hatta İran'ın nükleer programından daha büyük bir tehdit. Ülkede yeni ve farklı bir diyaloga öncülük edebileceğinizi umuyorum” ifadelerini kullandı. Haziran’da Knesset’te yapılan gizli oylama sonucunda İsrailli politikacı, avukat ve İsrail Yahudi Ajansı başkanı Isaac Herzog, 120 üyeli İsrail parlamentosunda 87 oy alarak İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. Bugünkü yemin töreni ile birlikte Herzog görevi, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Rivlin’den devraldı.