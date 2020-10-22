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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İş başa düşünce muhtar kolları sıvadı, oklavayla hamur açtı

İş başa düşünce muhtar kolları sıvadı, oklavayla hamur açtı

hamur açma görüntüsü

Gözleme Girişimci Kadın Tarım Kooperatif Emekçi Kadınlar 

-muhtar hamur açma görüntüsü
-hamur açma detay görüntüler
-muhtar ile röp.
-Kooperatif görüntü
-Kooperatif Sözcüsü ile röp.

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesi Yemişen Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz kolları sıvadı vatandaşları için hamur açtı. Taşova’da "Kadınlar için bir şey yapmamız lazım" fikriyle yola çıkan 8 kadının kurduğu Hünerli Eller Kadın Kooperatifi her hafta pazarda vatandaşlar için kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor. Kadınlar bir araya gelerek imece usulüyle hep birlikle hamur açarak gözleme yapıp satıyorlar. Tamamı kadınlardan oluşan kooperatif kendi ürettiği ürünleri satarak kırsalda olan tüm kadınların çalışmasına imkan sağlıyor. Kadınların her alanda iş yapabileceklerini vurgulayan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi her hafta aynı gün vatandaşlara hamur açarak servis yapıyorlar. Hem muhtar olan hem de gönüllü olarak emekçi kadınlara destek veren Nurdan Yılmaz, "Ben vatandaşın, kadınlarımızın ilerlemesi için elimden gelen desteği vermeye hazırım. Her muhtarımızın da benim gibi çalışmasını beklerim, hizmet etmesini beklerim. Kadınlar kooperatifine destek vermek için elimden gelen her desteğe hazırım. Kadınlar yağlı yapıyorlar, hamur açıyorlar, her şey geliyor ellerinden. Almak içinde desteklerini bekliyorum. Kuşburnu olsun, her türlü şeylerde hazırlar kadınlarımız. Kadınlarımız ilerlesin ki, mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Geçimlerini sağlasınlar. Kadınlarımız ayakların üstünde dursunlar. yani güçlü olsunlar ki kadınlarımız, bizde güçlenelim. Kooperatiflerini kurdular, ben herkesi bekliyorum destekleri için. Kaymakam bir tane gelmiş Taşova’ya tek geldi. Kaymakamımız çok yanında oluyor kadınların. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın yapamayacağı diye bir şey yok. Hepsini yapıyor, kadınlarımız süper yapıyor. Ben de muhtar olarak yanlarında destek vermek için hazırım” dedi.
Hünerli Eller Kadın Kooperatifi sözcüsü Burcu Yılmaz ise, "8 tane girişimci kadının, bir araya gelerek oluşturduğu bir kooperatif. Heyecanlıyız, işimizi severek yapıyoruz. Daha da ileriye götürmeyi istiyoruz. Yağlı yapıyoruz burada bayanlarımızla beraber. Muhtarım Nurdan Hanım, bize çok büyük destekçi bu konuda. Onu biz iyi ki var diye değerlendiriyoruz ki gerçekten öyle. Bu işin olacağına biz canı gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

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