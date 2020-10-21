İran Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh; “Ermenistan savaş suçu işliyor ve sivillere yönelik saldırılarını da İran olarak kınıyoruz”

- İran konsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh’in açıklamaları



( ERZURUM )- “Umud ediyoruz Türkiye ve Rusya’nın çabaları ile bu savaş biter” ERZURUM



- İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, “Ermenistan savaş suçu işliyor ve sivillere yönelik saldırılarını da dünyaya söylüyoruz ki İran olarak kınıyoruz” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ’a yönelik sivillere saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, “Bildiğimize göre İran, Azerbaycan’ın Karabağ’ında işgal altında olan toprakların Azerbaycan’a ait olduğunu geçmişten ilan etmiştir. Şimdi de bu konu üzerinde kararlıdır. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından kurtulması olmasını istiyor. Konu bu ki biz bu düşüncedeyiz ki bu bölgede savaşın devamı iki ülkeye de zararlıdır. Bu vesile ile Türkiye ve Rusya’nın çabaları ile bu savaş biter. Müzakere vesileleri ile Ermenistan Azerbaycan’a ait topraklarını geri versinler” dedi.

Dr. Sajad Soltanzadeh, İran’a uygulanan silah ambargosu ile ilgili sorulan bir soruya ise “BM karalarına göre İran bu tarihten itibaren silah alış-verişine uyması gerekiyordu, bu konu tekrar BM gündemi geldi ve ABD bu silah ambargosunun devam etmesini istiyordu ve belgeyi onaylamadı, dün itibariyle İran silah alış-verişinde serbest kaldı. Yani yasak kaldırıldı. İran bundan sonra normal ülkeler gibi silah alış-verişini yapacak. İran kendisi silah satmak durumundadır. Alınan kararlar ile bundan sonra normal ülkeler gibi silah alıp satabilecek” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getiren Dr. Sajad Soltanzadeh, “Sivillere yönelik saldırılarını da savaş suçu olarak gözlüyoruz. İran olarak bunu açık ve net olarak söylüyoruz ki Ermenistan savaş suçu işliyor ve sivillere yönelik saldırılarını da dünyaya söylüyoruz ki İran olarak kınıyoruz” şeklinde konuştu.

(ŞG-AT)



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