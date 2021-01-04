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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İran Dışişleri Bakanlığı: “Güney Kore’ye ait geminin alıkonulması tamamen teknik bir mesele”

- İran Dışişleri Bakanlığı: “Güney Kore’ye ait geminin alıkonulması tamamen teknik bir mesele”

-El konulan gemiden görüntüler

( TAHRAN ) TAHRAN

Yargı Süreci Deniz Kirliliği Salar İran Petrol 


- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore’ye ait geminin İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alıkonulmasının tamamen teknik bir mesele olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait “Hankuk Chemi” isimli petrol tankerine el koyulmuş, petrol tankeri İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Limanı'na çekilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, alıkonulan petrol tankerine ilişkin açıklamada bulundu. Hatipzade, geminin alıkonulmasının tamamen teknik bir mesele olduğunu ve yargı sürecinin başlatılması için alıkonulduğunu ifade etti.
Geminin Basra Körfezi’nde deniz kirliliğine neden olduğunu belirten Hatipzade, “Bu istisnai bir durum değil. Daha önce diğer ülkelerin sularında da birçok kez buna benzer durumlar yaşanmıştır ve bu oldukça normaldir. İran da diğer ülkelerde olduğu gibi deniz ortamının kirlenmesine karşı oldukça duyarlı. Bu nedenle bu konuyla yasalar çerçevesinde ilgileneceğiz” dedi.
El koyulan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı bildirildi.

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