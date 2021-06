İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü

-polis ekiplerinden görüntüler,

- Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu için aracında intihar etmek isteyen şahıs, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan bir vatandaşı öldürdü. Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y. isimli şahıs, otomobilinin içinde intihar etmek istedi. Bu esnada yolun karşısında bulunan market işletmecisi Oktay D., durumu fark ederek olaya müdahale etti. Araç içerisinde bulunan M.Y.'yi intihardan vazgeçirmeye çalışan Oktay D., uzun süre dil döktü. Daha sonra öfkelenmeye başlayan M.Y., elindeki silahla Oktay D.'ye ateş etti. Talihsiz adam, intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahsın silahından çıkan kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Oktay D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar linç etmeye kalktı Yaşananlara öfkelenen çevredeki vatandaşlar ise M.Y. isimli şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısını gözaltına alırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-