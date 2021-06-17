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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İntihardan vazgeçirmeye çalışan esnafın öldürülme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İntihardan vazgeçirmeye çalışan esnafın öldürülme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

-Şahsın esnafı öldürdükten sonra araç etrafında dönmesi

Güvenlik Önlemi Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Başına silah dayaması
--Şahsın sinir krizi geçirmesi
--Şahsın "Gelip beni öldürün" diye bağırması
--Olay yerine ambulansın gelmesi
--Ölen esnafın yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar
--Polisin olay yeri güvenlik önlemi
--Cenaze nakil aracından detay

( GAZİANTEP )- Esnafın öldürülmes anı sonrası çekilen görüntüler şok etti- Esnafı öldüren şahsın, "Beni öldürün" diye feryat ettiği ortaya çıktı GAZİANTEP

- Gaziantep’te dün aracında intihar etmek isteyen şahsın, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan kişiyi öldürmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan sonra şahsın kendisini de öldürmek için bir iki deneme yaptığı ama vezgeçtiği dikkat çekerken, olay sonrası yaşanan panik anları ise şok etti. Gaziantep’te psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahsın kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı öldürmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşanan dehşet verici olayda psikolojik sorunları olan bir şahıs M.Y., aracının yanından pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Şahsın intihar edeceğini fark eden market işletmecisi Oktay D., şahsın yanına yaklaşarak intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İntihardan vazgeçmesi için uzun süre dil döken Oktay D., intihara kalkışan kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. “Gelip beni öldürün” diye bağırıyor Yaşanan feci olayın ardından o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlı M.Y.’nin Oktay D.'yi vurduktan sonra intihar etmek için bir kaç deneme yaptığı ama sonrasında vazgeçtiği anlar yer aldı. Olay sonrası şahsın sinir krizi geçirdiği anlar da amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, silahı birkaç kez başına dayayan şahsın bağırarak bir el ateş etmesi ve olayın ardından sinir krizi geçirerek çevresine “Gelip beni öldürün” şeklinde bağırması dikkat çekiyor. Öldürülen esnafın yakınları baygınlık geçiriyor Daha sonrasında ise sağlık ekiplerin olay yerine gelmesi ve olay yerindeki panik anları şok etti. Olay sonrası bölgeye gelen Oktay D.'nin yakınlarının baygınlık geçirme anları ise yürekleri sızlattı. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Görüntü, Oktay D.'nin cansız bedeninin cenaze nakil aracına alınmasıyla son buluyor. (MAE-SVY-
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