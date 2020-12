- - öğretmenlerin okul önünden detayı

- - öğretmenlerin araçlara binmesi

- - öğretmenlerin köylere gelişi

- - öğretmenlerin kapı kapı gezerek öğrencilere ulaşması

- - öğrencilere ders notlarının verilmesi

- - öğretmen ve öğrencilerden genel ve yakın detaylar

- - İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç Röp.

- - Okul Müdürü Bayram Erim Röp.

- - Yaygın İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hediye Yıldız Röp.

- - öğrencilerden Melike Ekelik Röp.



( MUŞ ) - İnternet erişiminin olmadığı köylere öğretmenler ders notlarıyla ulaştı- Fedakar öğretmenler kar kış dinlemeden kapı kapı gezerek öğrencilere ders notu ulaştırdı MUŞ



- Muş’ta görevli 40 öğretmen ve okul idaresi, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada internet erişimi bulunmayan köylerdeki öğrencilere ders notu ulaştırabilmek için dondurucu soğukta kapı kapı dolaşarak onlara fasikül dağıttılar. Merkeze bağlı Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yaygın Anadolu İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenler, pandemi nedeniyle okula devam edemeyen ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için 1,5 ayda onlara birinci döneme ait ders notları hazırladı. Araçlarla okuldan çıkış yapan öğretmenler, 6 köyde 514 öğrenciye ders notlarını ulaştırabilmek için köy köy, kapı kapı gezdi. İnternet erişimi olmayan ve dezavantajlı öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenler, dondurucu soğuğa aldırış etmeden büyük fedakarlıkla öğrencilerine ulaştı. Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okul idaresi ve 40 öğretmenin korona virüs salgını sürecinde dezavantajlı durumda olan ve interneti bulunmayan öğrencilerin birinci dönem almaları gereken hem ana hem de diğer derslerin tamamını 1,5 aylık çalışma sonucunda toplam 514 öğrenciye ulaştırmak üzere köylere götürerek ev ev kendilerine dağıttıklarını söyledi.



“Başarmak için mazeret kabul etmiyoruz” Bu tür çalışmaları özellikle çok önemsediklerini ifade eden Kıvanç, “Salgın sürecinde ulaşamayacağımız öğrencimiz kalmayacak. Her öğrencimize ulaşacağız ve parolamız da şu olacak; başarmak için mazeret kabul etmiyoruz. Başarmak için mazeret yok diyoruz. İnternetimiz yoksa fasiküllerimiz var, tabletimiz yoksa EBA TV’miz var, bunların hiçbiri yoksa bizim öğretmenlerimiz var, bizler varız. Ailelerle birlikte bütün öğrencilerimize ulaşacağız ve onların bu yıl içerisinde almaları gereken bütün kazanımları böyle ders notları şeklinde kendilerine ulaştıracağız” dedi.

“Bütün derslerin özetlerini hazırlayarak öğrencilerimizin evine kadar ulaştırıyoruz” Okul Müdürü Bayram Erim de, öğretmenleriyle birlikte birinci döneme ait notları hazırladıklarını belirterek, “Birinci döneme ait bütün derslerin özetlerini hazırlayarak köy köy öğrencilerimizin evine kadar ulaştırıyoruz. İmkanı olmayan öğrencilerimize daha verimli bir şekilde derslerini takip etmesi ve çalışması için böyle bir çalışma yürüttük. 514 öğrencimizin evine bu şekilde notlarımızı ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı. “Amacımız öğrencilerimize eğitimi her olanakta her koşulda ulaştırabilmek” Yaygın İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hediye Yıldız ise korona virüs salgınının tüm ülkede olduğu gibi görev yaptığı beldede de öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Olumsuzlukları en aza indirebilmek için Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin destekleriyle böyle bir proje başlattıklarını kaydeden Yıldız, “Daha öncede not dağıtımı yapmıştık. Amacımız öğrencilerimize eğitimi her olanakta her koşulda ulaştırabilmek. Bu süreçte uzaktan eğitim süreci başladı.

Öğrencilerimizin internet erişimi olmadığı için EBA’ya çok sık giremiyorlardı. Bizde bu olanaksızlığı azaltabilmek amacıyla kapı kapı, köy köy dolaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu sayede derslerimden geri kalmayacağım” Öğrencilerden Melike Ekelik ise pandemiden dolayı okula gidemediğini ve bu nedenle öğretmenlerinin kendisi için not getirdiğini söyledi.



İnterneti olmadığı için canlı derslere de katılamadığını anlatan Ekelik, “Öğretmenlerimiz bu ders notlarını getirdiği için artık bunlardan çalışacağım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu sayede derslerimden geri kalmayacağım. Çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



loading...