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İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti

İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti

İnşaattan detay

Gesi 

-Yaralı işçiden görüntü
-Fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti. 17 Temmuz günü Yeni Mahalle Şahlan Sokak’taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli(18) dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı. Genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, bu sabah hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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