Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava

İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İnşaat işçilerinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 3 kişiye dava- Savcılık, 3 kişinin 5 yıla kadar hapsini istedi İSTANBUL

Para Cezası Müdür Yardımcısı Laboratuvar Hapis İstemi İnşaat İşçileri 


- Maltepe'de inşaat işçilerinin yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin şantiyelere yemek tedarik eden şirket yetkilisi, şirketin gıda mühendisi ve aşçısı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, inşaat işçilerinin öğle yemeğinde yedikleri et dönerden zehirlendiklerinin tespit edildiği belirtildi. Maltepe'de 9 Aralık 2020 tarihinde inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 76 kişi mağdur , 3 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerden Sevinç P.'nin söz konusu yemek firmasında gıda mühendisi olarak görev yaptığı, şüpheli Erdoğan A.'nın aynı şirkette catering hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı olduğu, diğer şüpheli Sabahattin K.'nın ise baş aşçı olarak çalıştığı anlatıldı. Maltepe Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki inşaat şantiyesi ile Cevizli mahallesi Tugay yolu caddesindeki şantiyenin yemek ihtiyacının söz konusu firma tarafından sağlandığı, 9 Aralık 2020 tarihinde inşaat şantiyelerine öğle yemeği olarak tavuk suyu çorbası, pirinç pilavı ve et dönerden oluşan menünün gönderildiği, bir süre sonra şantiyelerde yemek yiyenlerin fenalaştığı aktarıldı. Yemek yedikten sonra rahatsızlanan mağdurların hastanede tedavilerinin yapıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında olay günü sunulan menüdeki yemeklerden numuneler alındığının belirtildiği iddianamede, alınan numuneler üzerinde Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme yapıldığı, inceleme sonucunda pişmiş et döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ancak yapılan denetim ve et döner numunesi üzerinde yapılan laboratuvar analizine ilişkin rapor ve tutanaklar incelendiğinde şüphelilerin kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçunu işlediklerine dair yeterli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı. İddianamede, 3 şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin 500 güne kadar adli para cezası istendi. (GE-
İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı