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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İngiltere’ye “Kırmızı Listedeki” Ülkelerden Geldiğini Saklayanlar, 10 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

- İngiltere’ye “Kırmızı Listedeki” Ülkelerden Geldiğini Saklayanlar, 10 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Londra'dan çeşitli sokak görüntüleri

İngiltere Karantina Para Cezası Hapis Cezası Metin Karan 

-Londra'daki çeşitli havalimanlarından görüntüler
-İngiltere Sağlık Bakanı Hancock’un konuşması

( LONDRA ) - İngiltere’ye “kırmızı listedeki” ülkelerden geldiğini saklayanlar, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya LONDRA

- İngiltere Sağlık Bakanlığı, korona virüs mutasyonunun ülkede yayılmasını engellemeye yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında, “kırmızı listede” olan 33 ülkeden İngiltere'ye geldiğini saklayan kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. İngiltere’de mutasyona uğramış korona virüsün ülkede yayılmasını engellemek için alınan yeni önlemler, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tedbirler kapsamında “kırmızı listede” bulunan 33 ülkeden İngiltere'ye geldiğini saklayan kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Seyahat yasağı bulunan 33 ülkeden gelenlerin 10 gün boyunca karantina otellerinde kalması gerektiğini belirten Hancock, otel karantinasına uymayanlara 5 bin ile 10 bin sterline kadar para cezası uygulanacağını kaydetti.
Hükümetin karantina oteli programı için 16 otelle sözleşme yapıldığını ifade eden Hancock, 10 günlük karantinaya alınan kişilere, karantinanın 2. ve 8. günlerinde tekrar Covid-19 testi yapılacağını da belirtti.
Hancock ayrıca, testlerden herhangi birinin pozitif çıkması durumunda karantinanın, testin yapıldığı günden itibaren 10 gün daha uzatılacağını söyledi.

Hancock, karantina sürecindeki ilk zorunlu Covid-19 testini yaptırmayanlara bin Sterlin, ikinci testi yaptırmayanlara ise 2 bin Sterlin para cezası verileceğini bildirdi.
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