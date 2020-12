- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 744 ölüm

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 744 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 69 bin 51'e yükseldi. İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 39 bin 237 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 149 bin 551'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 744 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 69 bin 61'e ulaştığı aktarıldı. Ülkede şu ana kadar 48 milyon 926 bin 548 korona virüs testi yapıldı. Mutasyon paniğe neden oldu Toplamda 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı.



