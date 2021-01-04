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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

- İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü

-İngiltere’den görüntüler

( MANCHESTER ) - İngiltere'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi- Son 24 saatte 58 bin 784 yeni vaka görüldü MANCHESTER

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- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 784 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 58 bin 784 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 713 bin 563'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 407 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 431'e yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı Dünyada bir ilk olarak İngiltere'de bugün Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı.
Aşı ilk kez 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına yapıldı. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıdan 100 milyon doz sipariş eden İngiltere, önümüzdeki 3 ay içinde milyonlarca kişiyi aşılamayı planlıyor. İngiltere'de Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı yönergesine göre öncelikle 80 yaş üstü kişilere, bakım evi ve sağlık çalışanlarına uygulanacak.
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