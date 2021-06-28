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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İngiliz Donanması'na ait savaş kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

İngiliz Donanması'na ait savaş kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Geminin geçişinden görüntüsü

( İSTANBUL )- İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan İngiliz gemisi Karadeniz’e doğru yol aldı İSTANBUL

Argo Savaş Savaş Gemisi Kargo Gemisi 


- İngiliz Donanması'na ait 'Eddystone' isimli savaş kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru yol aldı.İngiliz Donanması'na ait 'Eddystone' isimli savaş kargo gemisi, saat 21.00’de Marmara Denizi’ne giriş yaptı. Savaş kargo gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Saat 21.45 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’ndan geçerken görüntülenen savaş gemisi Karadeniz’e doğru yol aldı.
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