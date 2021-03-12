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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İmamların vatandaşlarla birlikte okuduğu ‘İstiklal Marşı büyük beğeni topladı

İmamların vatandaşlarla birlikte okuduğu ‘İstiklal Marşı büyük beğeni topladı

Klipten detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

Sosyal Medya Uttu Araştırmacı 


- Karabük’te İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. Yıldönümü dolayısıyla cami imamları tarafından özel klip hazırlandı. Beşbinevler Merkez Camii imamları 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan özel klip hazırladı. Cami imamları Hüseyin Lütfi Ersoy, Harun Karakuş ve Orhan Akıncı ile çocuğundan yaşlısına birçok kişinin yer aldığı klipte İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu. Klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Görev yaptığı bütün camilerde yaptığı sosyal, dini ve kültürel etkinliklerle bilinen cami İmamı araştırmacı yazar Hüseyin Lütfi Ersoy, “İstiklal Marşı okumak veya okutmak konu ile alakalı bütün etkinliklerde gördüğümüz bir durumdur. Bizim burada amaçladığımız şey, bilinçlendirmek, yazıldığı dönemde ülkemizin, milletimizin hangi şartlar altında olduğunu, 7’dern 70’e verilen hürriyet mücadelesini unutmamak, unutturmamak, cami ve cemaat ile milli değerleri bütünleştirmek ve duyarlılığı artırmaktır” ifadelerini kullandı. (RB-
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