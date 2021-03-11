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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel anlamlı klip

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel anlamlı klip

Hazırlanan klip

( ANKARA ) ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Gesi Öğrenciler 


- Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (ŞÖH AİHL) öğrenci ve velileri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, “Şanlı Hilalin Gölgesinde 100. Yıl” temalı özel bir video klip hazırladı. Klip Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, İstiklal Marşı’nın 10 kıtası öğretmenler, çeşitli meslek gruplarından veliler ve öğrenciler tarafından seslendirildi. Ayrıca videoda “Yedi düvele karşı korkmadılar” kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nı okuduğu görüntüler de yer aldı. Klipte ayrıca 15 Temmuz’da kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir de öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nın bir bölümünü okudu.
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