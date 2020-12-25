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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İlçe nüfusunun iki katından fazla ceviz fidanı dağıtıldı

İlçe nüfusunun iki katından fazla ceviz fidanı dağıtıldı

Fidan dağıtım detay

-Kaymakam ile röp.

( BİLECİK )- 25 bin 150 adet ceviz fidanı dağıtıldı BİLECİK

- Bilecik'in 11 bin nüfuslu Gölpazarı ilçesinde 25 bin 150 adet ceviz fidanı dağıtıldı.Bilecik Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen “Benim Projem Senin Projen” kapsamında ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Gölpazarı hal binası önünde düzenlenen dağıtım törenine, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdür Vekili Şaban Pehlivan ve çiftçiler katıldı.
İlçe genelinde 220 çiftçiye, 25 bin 140 bin adet 'Chandler' çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.
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