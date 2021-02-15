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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İkranur’u cinayet zanlısı 14 yaşındaki amcası ve halası tutuklanarak ceazevine gönderildi

İkranur’u cinayet zanlısı 14 yaşındaki amcası ve halası tutuklanarak ceazevine gönderildi

Adliye çıkışı görüntüleri

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Çapraz Sorgu 

-Cezaevine götürülmeleri
-Detaylar
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER EKLENDİ

( GİRESUN ) - GİRESUN

- Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldüren 14 yaşındaki amcası ve birlikte cesedini dereye attığı ablası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ile Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığınca oluşturulan özel jandarma birimlerince yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. Bulancak Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü oyun oynarken kızdığı ve sinirlendiği için ağzını ve burnunu eliyle kapatıp nefessiz bırakarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi.

Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan abla ve kardeşi daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AB-AŞ-Y)
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