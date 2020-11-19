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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: 'O zaman yanıma bir koruma verin. Ben düşman sahibi adamım'

İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: 'O zaman yanıma bir koruma verin. Ben düşman sahibi adamım'

İkinci kez polise cam filmi ile ile yakalanan sürücü ve düşman sahibi olduğunu aktaran ilginç savunması

Polis Polis Memuru Akalan Memur Polis Ekipleri 

-Polisin cam filmi söktürmesi
-Polisin minibüs kontrollerinden detay
-Trafik ekiplerinin cam filmli araçları durdurması
-Cam film sökülme detayı
-Araçta maskesiz yakalanan gencin özür dilemesi
-Polisin abartı egzoz için yere eğilme araç kontrol detayı
-Cam film sökülme detay
-Polise teşekkür eden vatandaş detayı

( ADANA ) İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: "O zaman yanıma bir koruma verin. Ben düşman sahibi adamım"- Adana'da aracında ikinci kez cam film ile polise yakalanan sürücünün, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” demesi polislere pes dedirtti ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” demesi polislere pes dedirtti.Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” diyerek polisleri de şaşırttı.Ekipler koyu renk araç ön camına takılan cam filmin görüş mesafesini azaltarak kazaları arttırdığı için araç içini göstermeyen ön cam filmlerine izin vermezken, maske takmayan sürücüleri de affetmedi. Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.Uygulamada kuralları eksizsiz uygulayan sürücüler polis ekiplerinden denetimlerin artmasını talep etti.
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