İki kardeşi hayattan koparan yangının elektrik panosundan çıktığı iddiası

( GAZİANTEP ) - Feci yangında elektrik panosu iddiası- İki kardeşi hayattan koparan yangının elektrik panosundan çıktı iddiası- Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ailesine teslim edildi GAZİANTEP



- Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almak için gelen kardeşlerin amcası Kutsay Al Alu, yangının sobadan değil, elektrikten çıktığını iddia etti. Acı olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Vahit ve Sara Al Alu çiftinin evinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasının yakarak, beşikte bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman’ı evde bırakarak üst akrabalarının evine çıktı. Çocukları üşümesin diye yanan sobaya yakın bir yerde bıraktığı beşikte bulunan örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu. Bir anda odayı saran alevler ve dumanı fark eden anne ve yakınları çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken, ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı. Yaşanan acı olay sonrası bir buçuk yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Cenazeler amcaya teslim edildi Yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden küçük kardeşlerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazeler Adli Tıp’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya gelen amca Kutsay Al Alu ise yangının sobadan değil televizyon yada elektrik panosundan çıktığını iddia etti. “Yangın elektrikten çıktı” Cenazeleri teslim almadan önce açıklamalarda bulunan amca Kutsay Al Alu, “Olay sırasında çocuklar televizyon izliyorlarmış. O sırada bizim bildiğimize göre televizyon yada elektrik panosu patlamış ve yangın çıkmış. Yani yangın sobadan değil televizyondan ya da elektrikten çıktı. Zaten o sırada evde soba açık değildi, kapalıydı. Olay sırasında çocuklar evde yalnızdı, anneleri de yukarı katta annesinin yanına çıkmıştı” dedi.

“Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin” Yaşanan olay nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını ve ailelerinin durumunun çok kötü olduğunu belirten amca Kutsay Al Alu, “Çocukların birisi 2 yaşındaydı, birisi de 4 yaşındaydı. Yangın çok büyüktü, kimse müdahale edemedi. İtfaiye de güçlükle müdahale edebildi. Ailemizin durumu şu an çok kötü. Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin, kimseye yaşatmasın. Anne-baba çok kötü durumda, baba işten geldiğinde böyle bir şeyle karşılaştı” ifadelerini kullandı. “Çocukların her tarafı yanmıştı, simsiyahtı” Çocukların vücudunun tamamen yandığını da açıklayan amca, “Yangın çok büyüktü. Kimse kolay kolay müdahale edemedi. Zaten çocukları güçlükle çıkardılar evden. Çocukları çıkardıklarında zaten her tarafları yanmıştı, her tarafları simsiyahtı” diye konuştu.

Öte yandan, amcalarına teslim edilen iki kardeşin cansız bedenlerinin akşam saatlerine doğru Nizip Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. (SVY-SD-



