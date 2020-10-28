Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

İki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

- Görüntü kavga anı cep telefonu kamerası görüntüsü

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 

-Bursa FTP Klasörüne atılacak

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki grup arasında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı