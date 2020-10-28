İki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

-Bursa FTP Klasörüne atılacak



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki grup arasında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (HG-



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