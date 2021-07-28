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İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Ameliyat 

-detay görüntüler
-polis ekiplerinden görüntü
-yaralının hastaneye getirilmesi

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- Çorum’da bir restoranda birlikte alkol alan iki kişinin mekan çıkışı yaşadığı tartışmada kan aktı.Olay, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte oturdukları restoran çıkışı H.K.(34) ve E.T. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., eline geçirdiği cam kırığı ile Hüseyin K.'yı boynundan yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı. Olayın ardından polise arkadaşını kendisinin yaraladığını belirten E.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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