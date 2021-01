İhtiyar delikanlı Eşref Amca, 90 yaşında işinin başında

-Müzik ve iş yeri duvarlarından detaylar

-Eşref Amca'nın çalışmasından görüntüler

-Röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Bergama ilçesinde esnaflık yapan 90 yaşındaki Eşref Taşkın, çırak olarak başladığı dükkanda 75 yıldır aynı şevkle müşterilerine hizmet sunuyor. İleri yaşına rağmen günde 12 saat çalışan Taşkın, günün yorgunluğunu ise müzikle gideriyor. Bergama'da hemen herkesin "Eşref Amca" diye tanıyıp hitap ettiği Eşref Taşkın, güne her sabah saat 05.00'te başlıyor. Saat 06.00 gibi iş yerini açan Eşref Amca, yılların verdiği tecrübe ile tamamen doğal kahvaltılık ürünlerini hazırlamaya başlıyor. Sonra da gün boyu gelen müşterilerini ağırlıyor. 75 yıldır aynı şevkle çalışan ve işini severek yapan Eşref Amca, günün yorgunluğunu ise ancak müzikle üzerinden atıyor. Sadece ilçe halkı değil, yolu Bergama'dan geçen siyasetçi, politikacı, sanatçılar da bu dükkana uğramadan ayrılmıyor. Dedesinin Selanik'ten Bergama'ya geldiğini ve burada yoğurtçuluğa başladığını anlatan Eşref Amca, sonra babasının ve nihayetinde kendisinin de bu mesleği sürdürdüğünü belirtti.

"Ömrüm bu dükkanda geçti" diyen Eşref Taşkın, enerji dolu uzun yaşamının sırrını ise neşeli olmaya ve müzik dinlemeye bağlıyor. Çalışkanlığı kendisine düstur edinmiş Eşref Amca, "Her sabah 06.00’da dükkânda oluyorum. Kahvaltıyı hazırlıyorum, sütü pişiriyorum. Dolaptan kaymağı çıkartıp tezgâha koyuyorum her şeyi ben hazırlıyorum. Sonra işçimiz geliyor ve öğlene kadar kahvaltı veriyoruz. Öğleden sonra da yoğurt, peynir, bal ve kaymak satıyoruz. Her gün aynı tempo. Ürünlerimiz güzel ve tamamen doğal. Ayrıca yaşım da 90 olduğundan özellik bir araya gelince ilçede popüler yaptılar beni. Bundan şikayetçi değilim." dedi.

Kendisini anlatırken; "Herhangi bir vatandaş" diyerek mütevazi yönünü yansıtan Eşref Amca, "Müziği seviyorum. Daha ziyade senfoni müzik dinliyorum. Bizim şarkılarımız da çok güzel, onları da severek dinliyorum. Akşam olup eve gittiğimde de televizyon izliyorum. Eskisi gibi gözlerim sağlıklı olmadığından pek kitap okuyamıyorum. Fakat herkes, özellikle de gençlerin mutlaka kitap okuması gerekiyor." diye konuştu.

(SE-ÖA



loading...