- İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yardımına koşuyorlar

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan dernek 35 öğrenciye tablet temin etti. Kütahya Koruyucu Aile Derneği’nin (KÜKAD) tarafından “Her öğrenciye değil ama her öğrencili eve bir tablet” kampanyası başlatıldı. Dernek tarafından kurulan ve Tavşanlılı kadınların üyesi olduğu Whatsapp grubu ile sosyal paylaşım sitesi üzerinden hayata geçirilen kampanya ile şimdiye kadar 35 tablet alınarak çocuklara hediye edildi. Kütahya Koruyucu Aile Derneği’nin başlattığı "Her Öğrenciye değil Ama Her Öğrencili Eve Bir Tablet" kampanyası yoğun ilgi görüyor. KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, Covid-19 pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığını söyleyerek bundan dolayı tüm yurtta olduğu gibi Tavşanlı’da da bazı ihtiyaç sahibi çocukların tablete ulaşmada sıkıntı yaşadığını vurguladı. Dernek Başkanı Çavdar, mağdur olan çocuklara el uzatmak için harekete geçtiklerini söyleyerek, “Pandemi birçok alanı olumsuz etkilediği gibi ne yazık ki eğitim hayatı da bu dönem sıkıntıya girdi. Devlet yurtlarında kalan çocukların aile ortamına yerleşmesine destek amaçlı kurulan derneğimiz, bu dönemde tablet konusunda mağdur olan çocuklarımız için de kollarını sıvadı. Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar diyerek, Whatsapp grubumuz ve sosyal paylaşım sitemiz Bağlantı üzerinden (Her Öğrencili Eve Bir Tablet) kampanyası başlattık. Her destek çağrımıza adeta koşan Tavşanlılı hayırseverler burada da bizi yalnız bırakmadı” dedi.

İhtiyaç Sahibi Çocuklar Okul Müdürleri İle Birlikte Belirleniyor Derneğe yapılan yardımlar ile şu ana kadar 35 adet tablet aldıklarını ifade eden KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, “Tabletlerimizi öğrencilerimize ulaştırdık. Burada altını çizmek istediğim husus; ihtiyaç sahibi öğrencilerin listelerini bizzat okul müdürlerinden alıyoruz. Amacımız titiz bir çalışma yürüterek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Bu çerçevede; İstiklal, Moymul, Cumhuriyet, Fevzipaşa, Şeyh Edebali, 75. Yıl, Beyköy, Fatih İmam Hatip, Ressam Abdullah Taktak, Subaşı, Yıldırım Beyazıt, Bağlık ve Şehit Polis Köksal ilköğretim okullarında eğitim gören 35 öğrencimiz tabletlerine kavuştu” ifadelerini kullandı. “Gönül ister ki bütün çocuklarımıza tablet ulaştıralım” diyen Çavdar, “Ancak biz de derneğimize gelen yardımlar ile kendi imkanlarımız ölçüsünde alım yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri arttıkça bizler de dernek olarak daha güçlü yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan ihtiyaç sahibi çocuklar için kışlık mont ve bot kampanyasının da devam ettiğini dile getiren KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, “Hayırsever kadınlarımızın desteği ile bu kış 400’ün üzerinde ihtiyaç sahibi çocuğumuzun kaban, mont ve ayakkabı ihtiyacını karşıladık. Ayrıca giyimin yanında ihtiyaç sahibi ailelerimizin talebine göre ev eşyası, gıda ve yakacak gibi temel ihtiyaç malzemeleri desteğini de sürdürüyoruz. Buradaki ihtiyaç sahiplerini de muhtarlarımız ile birlikte belirliyoruz. Bize destek olarak büyük güç veren ve bu yardımlarımızın hayata geçmesine vesile olan tüm hayırsever hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. KÜKAD olarak “Koruyucu Ailelik” yanında yardım faaliyetlerimizi aksatmadan tüm hızıyla sürdüreceğiz. Derneğimiz Durak Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, İlçe Özel İdare Binasındadır. (Tİ - EFE)



