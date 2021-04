İğne oyası yaparak kanseri yendi

-Yıldız topal ile röportaj



- Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde iğne oyası kursuna gelen 37 yaşındaki Yıldız Topal, yakalandığı kolon kanserini iğne oyası yaparak yendi. Bünyesinde birçok farklı kursta eğitim veren Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi’ne gelen 37 yaşındaki ev hanımı Yıldız Topal hayatının en zor günlerini geldiği kursta yendi. Topal, kendisi gibi kanser hastalarının da böyle kurslara gelip moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak hastalıklarını atlatabileceğini söyledi.



"Zor günler atlattım" 3 yıl önce hayatının en zor dönemini yaşadığını belirten Yıldız Topal, "Kolon Kanseri hastasıyım ve bu hastalıkla 4'üncü seneye girdim. Çok şükür şu an atlattım ve kontrollerimi yaptırıyorum. 3 yıl önce çok kötü badireler geçirdim. Çok kötü şeyler yaşadım. Hastalık döneminde çocuğumu kaybettim. Umudumu kestiğim dönemlerde Şahinbey Belediyesi’nin Binevler Sosyal Tesisi’ndeki iğne oyası kursuna geldim. Bu kurslarla tanışalı 2 buçuk yıl oldu. İlk önce buraya gelmek istemiyordum, psikolojim çok bozuktu, bir faydası olmayacak diye düşünüyordum. Gerek duymuyordum, ne olacak ki diyordum ilk etaplarda. Şimdi çok severek her gün geliyorum. Burayı çok seviyorum ve burada moralim iyi. Monoton bir hayattan çıkıyorsunuz, biraz daha sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Başka insanların hayatlarını dinliyorsunuz. Böyle yerler açtığı, bizlere böyle imkanlar sunduğu ve kadınların arkasında durup, destek olduğu için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Ev hanımlarına önemli tavsiye Yıldız Topal, ev hanımlarının kurslara gelerek hayatlarını farklılaştırmaları gerektiğini belirterek, "Benim gibi hasta olan ev hanımları böyle yerlere gelsinler. Gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Ben ilk zamanlar gelmek istemiyordum, kanser kelimesi dahi herkes için çok itici geliyor. Psikolojik olarak bu hastalığı atlatabileceğime inanmıyordum. Çok ağır şeyler yaşadım. Benim gibi kanser olan insanlar kesinlikle atlatamayacağım diye düşünmesinler. Mücadele edemeyeceğim diye bir şey yoktur. Her şey insanın kendisinde bitiyor. Ben evde kendi kendimi hasta edebiliyorum bazen hastayım diyorum yatıyorum. Gerçekten her şey beyinde bitiyor. İnsan kendisini hasta da edebiliyor, psikolojisini de düzeltebiliyor. Ama bu kurslar kadınlar için gerçekten çok güzel bir alan" diye konuştu.

