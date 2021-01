- İETT şoförleri bir araya gelerek şoför şiddetini kınadı

-Basın açıklaması

- İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz günlerde yaşanan İETT şoförünü darp etme olayından sonra İETT şoförleri Ayazağa İETT garajında bir araya gelerek şiddeti protesto etti. Kağıthane’de yaşanan olayda otobüsün önünü kesen şahıslar önce şoförü sonra oğlunu darp etmişti. Ardından otobüsün camlarını kırarak olay yerinden kaçmışlardı. Şahıslar yakalandı ve adalete teslim edildi. Olay sonrası İETT şoförleri artık şoförlere karşı yapılan bu şiddetin son bulması için bir araya gelerek şiddeti protesto ettiler. Hak-İş sendikası İstanbul 2 nolu İETT şube başkan yardımcısı Abdulkadir Ayhan açıklama yaptı. Açıklamada ise şunları söyledi: “İETT şoförü üyemiz Eyüp Durgun, Kağıthane’de güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir sürücü tarafından darp edilmiştir. Saldırgan ve beraberindekiler, Hamidiye Mahallesi- Şişli hattında çalışan İETT şoförü üyemiz Eyüp Durgun’u duraktan yolcu alırken önce sözlü taciz etmişler, ardından otobüsün önünü keserek camlarını kırıp darp etmişlerdir. Çirkin saldırıda üyemiz Eyüp Durgun’un yanı sıra o an yanında bulunan oğlu da darp edilmiştir. Emek ve ekmek mücadelesinde salgın şartlarında bile fedakarca çalışan üyemiz Durgun’a yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz bu arada faillerin yakalanıp adalete teslim edildikleri bilgisini de almış bulunuyoruz” dedi.

“Bu vesile ile İETT şoförlerine yönelik zaman zaman vuku bulan şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenli bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın, İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir de şiddete maruz kalmaları bizleri derinden üzmektedir. Direksiyon başındaki şoför arkadaşlarımıza yönelik kötü muamele ve saldırıların kazalara sebebiyet vererek büyük facialara sebep olmasından korkmaktayız. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar, şoför arkadaşımız ile birlikte araç içerisindeki yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır. Seyir halindeki bir aracın şoförüne tacizde bulunmayı, aracın önünü keserek şoför arkadaşımızın darp edilmesinin nedenini anlamak mümkün değildir” ifadelerinde bulundu. "Hiçbir İETT şoförü ne ufak bir çirkin söz ne de şiddeti hak etmemektedir. Aksine her biri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekküre layıktır. İstanbullulara hizmet etmek için gece-gündüz soğuk-sıcak demeden bir de pandemi koşullarında hayatlarını tehlikeye atarak çalışan emekçilere saldırmak vahşiliktir, insanlık dışıdır. Unutulmamalıdır ki; sözlü tacize uğrayan, darp edilen İETT şoförleri, bizleri işimize ve evimize götürmesi için canımızı emanet ettiğiniz insanlardır. Ulaşımın aksamadan sürdürülmesine, İETT çalışanlarının cefakar ve fedakar çalışmalarının sonucudur. Bu insanlar ki, 15 milyonu insanı taşımakta, İstanbul’un en zor işini, en zor şartlarda yapmaktadır. Üyemiz Eyüp Durgun’a ve Anadolu bölgesinde Zafer Koç’a yapılan saldırının son olmasını istiyoruz. Artık yeni bir hareket, yeni bir darp, yeni bir saldırı olsun istemiyoruz. İETT şoförlerinin can güvenliği sağlansın istiyoruz” söyledi.



Konuşmalarının sonunda Ayhan “HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, ,İETT şoförlerine yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyor, saldırganların adalet önünde hesap vereceklerine gönülden inanıyoruz. Saldırganlara ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Ayrıca saldırıya uğrayan üyemizle yakından ilgileniyoruz. Arkadaşımıza ve tüm camiamıza geçmiş olsun diyor, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

