İDLİB - Milyonlarca İdlibli, Suriye'ye insani yardım geçişinin yetkilendirilmesi için yapılacak oylamayı bekliyor
- İdlib 'deki kamplardan detaylar - Kamptaki çocuklardan detaylar - Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilen Muhammed Ceddu ile röportaj - Han Şeyhun ilçesinden göç etmek zorunda kalan Muhammed Sefer ile röportaj - İdlib 'in güneyindeki Temeniya beldesindeki yerinden edilen Riyad Kenç ile röportajMilyonlarca İdlib li, Suriye'ye insani yardım geçişinin yetkilendirilmesi için yapılacak oylamayı bekliyor - Han Şeyhun ilçesinden göç etmek zorunda kalan Muhammed Sefer: - "Rusya, bizi saldırılarıyla yerimizden, evimizden etti. Hayata tutunacak bir şey bırakmadı" - İdlib 'in güneyindeki Temeniya beldesindeki yerinden edilen Riyad Kenç: - "Rusya, bölge halkının nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nı kapatarak İdlib 'de yaşayan sivilleri ölüme terk edecek"İDLİB (AA) - MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerinden edilerek İdlib 'deki kamplara sığınan halk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması mekanizmasıyla ilgili karar taslağını oylamak üzere bugün yapacağı özel toplantının sonucunu endişeyle bekliyor.Rusya'nın, BMGK kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrası milyonlarca yerinden edilen sivili korku sardı.Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilen Muhammed Ceddu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın yoğun diplomasi trafiği sürdürerek sivillerin gıda tedarik kapısı olan Babülhava Sınır Kapısı'nı kapatmak istediğini söyledi.
Ceddu, sınır kapısının kapanması durumunda sivillerin açlık ve yoksulluktan öleceğini savundu.Han Şeyhun ilçesinden göç etmek zorunda kalan Muhammed Sefer de İdlib 'e giriş yapan tüm yardımların, Babülhava Sınır Kapısı'ndan geçtiğini ifade etti. Babülhava'nın kapanmasının felakete yol açacağını belirten Sefer, "Rusya, bizi saldırılarıyla yerimizden, evimizden etti. Hayata tutunacak bir şey bırakmadı." dedi. Sefer, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kapının kapanmaması için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. - "Tek isteğim evime dönmek" İdlib 'in güneyindeki Temeniya beldesindeki yerinden edilen Riyad Kenç de "Rusya, bölge halkının nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nı kapatarak, İdlib 'de yaşayan sivilleri ölüme terk edecek." değerlendirmesinde bulundu.Sınır kapısının açık kalmasının insani bir hak olduğuna dikkati çeken Kenç, "Tek isteğim evime dönmek, şerefli ve haysiyetli bir yaşam sürdürmek." diye konuştu. - BM'nin Suriye'ye yardımlarıSuriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz’da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib 'de, 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere, 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın, 10 Temmuz'da süresi doluyor ve BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken; Rusya ve Suriye rejimiyle ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.
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