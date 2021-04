İDDEF, İdlib'deki 610 briket evin açılışını yaptı

-Briket ev detay

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İDDEF, İdlib’de inşa ettiği 610 briket evin açılışını yaparak savaş mağduru ailelere teslim etti. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınıp zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Suriyeli aileler için İdlib’in altı ayrı bölgesinde toplamda 610 briket ev inşa etti. Hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan briket evler için açılış merasimi düzenlendi.

Pandemi tedbirleri kapsamında az katılımla gerçekleşen törene İsmailağa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin İnanç, İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan ve İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören katıldı.

Dualar ve kurdele kesilmesiyle açılışı yapılan Meşhed Ruhin bölgesindeki briket evlerde kalan aileler İDDEF yetkililerini Türk ve Suriye bayrakları ve geleneksel kıyafetleriyle karşılayıp selamlayarak, sevinç gösterisinde bulundu. Açılışı sonrası açıklamalarda bulunan İsmailağa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin İnanç, “Suriye’nin İdlib şehrinin Meşhed Ruhin bölgesindeyiz. Zor şartlar altında çadırlarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz hayırseverlerimizin desteğiyle tamamlanan briket evlere yerleştiler. Bu bölgede yaklaşık 200 adet briket evimiz var. Hepsi briketle inşa edilerek, tavanları betonarme yapıldı. Her evimize su deposu katılarak içerisine tuvalet, mutfak inşa edildi. Her ailemiz rahat bir şekilde yaşayabileceği güzel evler oldu. Kardeşlerimiz için yapılan briket evler büyük bir hizmet sundu. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Şuanda İdlib’in altı ayrı bölgesinde 610 adet briket evimiz var. Yapımlar hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor. Briket evlerimizin bulunduğu bölgede ayrıca mescit ve medrese inşa edeceğiz” dedi.

İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören ise, “İDDEF olarak, mülteci kardeşlerimize yönelik altı tane İsmailağa Köyü inşa ettik. Devletimizin tavsiyesi ile çadırları briket evlere dönüştürdük. Evlerimizde kalacak olan ailelerimizin yaz ve kış aylarının şartlarından etkilenmemesi için üstünü beton yaptık. Hayırseverlerimizin desteğiyle kış şartlarında soğuk hava ve sular altında kalan yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Aynı zamanda her briket evin yanına ailelerin yaşadığı su sıkıntısı çözmek için su deposu kurduk. Suriye Yaşam Projesi projesi kapsamında başta briket ev çadır olmak üzere gıda kolisi, et, un, ekmek, battaniye, bebek maması, soba, yakacak, battaniye, yatak süngeri gibi birçok alanda yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Başlayan Ramazan ayı ile birlikte de yardımlarımız sürecek” diye konuştu.

Briket evlere yerleşen Suriyeliler, yaz ve kış şartlarına uygun evlere kavuştukları için hayırseverlere ve İDDEF’e teşekkür etti. Savaş mağduru Suriyelilere güzel ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için bölgedeki çalışmalarına devam eden İDDEF, briket evlerde kalan ve yıl boyunca yalnız bırakmadığı ailelere Ramazan süresince sıcak yemek ve kumanya yardımı yapacak. (AG-E)



loading...