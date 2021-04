İçli köftenin haşlanmış ve kızartılmışı tartışmalarına son nokta

-içli köftenin yoğrulması

- Restoran İşletmecisi, Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, içli köfte lezzetinin püf noktaları hakkında açıklamalarda bulunarak, içli köftenin haşlanmışı mı yoksa kızartılmışı mı tartışmalarına son noktayı koydu. Restoran İşletmecisi, Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, içli köfte yapımı ile ilgili bilgiler paylaşarak, içli köftenin haşlanmışı mı yoksa kızartılmışı mı tartışmalarına son noktayı koydu. Öztan, insanın evinde küçüklükte hangisi pişmişse onun ona güzel geldiğini ifade etti.

Yani 5 yaşında insanın evinde kızartmış içli köfte yeniliyorsa o insanın damak tadının kızartmış içli köfte olacağını vurguladı. Gaziantep’e özgü içli köftenin lezzetinin püf noktalarına da değinen Öztan, Gaziantep içli köftesinin lezzetinin hem içine hem de dışına et koyulması ve Antep fıstığının atılması olduğunu söyledi.



İçli köftenin dışı Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan içli köftenin dışının nasıl yapıldığını ile ilgili bilgi vererek, “İçli köftemizi hem haşlama hem de etli yapacağız. İkisinin de malzemeleri hemen hemen aynıdır. Malzemeler, çiğ köftelik simit (yarım kilo), çiğ simit 200 gr. (aşurelik buğdayın çekilmiş hali), un, tuz, kırmızı biber (2 yemek kaşığı), kara biber (bir tatlı kaşığı), çiğ köftelik et, kuru soğan. Ilık suyla ıslatacağız. Suyunu çekecek. İçli köftenin içinde de dışında da kıyma olacak. Sonra bunu iyice yoğuracağız ve içli köftemizin dışı hazır olacak. Soğanla güzelce karamelize olacak. İçinde ceviz, Antep fıstığı ve çeşitli baharatlar koyduğumuz zaman istersen haşlama istersen de kızartma yapabilirsiniz” dedi.

İçli köftenin içi Köftenin içi yapını gösteren Öztan, “Kıymayı haşlayacağız içine yağ koymadan, et suyunu çektikten sonra soğanımız atacağız. Kıymamız kavrulduğu zaman hemen baharatlarımızı atıyoruz. Önce tuzumuzu atacağız. Sonra fıstık ve ceviz atıyoruz. İçli köftemizin içi kızarınca hazır olur. Kıymamızı içli köftenin içine koyarak haşlama 15 dakika, kızartmada ise 5 dakika beklettikten sonra içli köftemiz yemeğe hazır hale gelecek” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’e özgü içli köftenin lezzeti” Gaziantep içli köftesinin lezzetinin püf noktaları hakkında açıklamalarda bulunan Öztan, “İçli köftenin içinde de dışında da et olacak. Sonra bunu iyice yoğuracağız ve içli köftemiz hazır olacak. Soğanla güzelce kavrulacak. İçinde ceviz, Antep fıstığı olacak. Yani bizim lezzetimizin sırrı köftemizin içinin ve dışına da et olmasıdır. Ve fıstığımızdır” ifadelerini kullandı. “Haşlanmışımı yoksa kızartılmışımı” Son zamanlarda içli köftenin haşlanmışı mı yoksa kızartılmışımı hakkındfa açıklamalarda bulunan Tekin Öztan, “Son zamanlarda bu çok tartışılıyor haşlamamı yoksa kızartmamı bana göre bir insanın damak lezzeti 5 yaşında oluşur. Yani küçüklükte evinizde ne yiyiyorsanız damak lezzetin onu kabul eder. Ben küçükken bizim evde daha fazla kızartma olurdu. Onun için ben kızartmayı seviyorum ama bu haşlamanın kötü olduğu anlamına gelmez. Haşlamada çok güzeldir. Biri yağda kızartılıyor, öbürünün üzerine yağ veriliyor. İkisi de çok lezzetli ama benim tercihim kızartmadan yanadır. Bir restoran işletmecisi olarak ta en fazla kızartma satılıyor” ifadelerine yer verdi. “İçli köfte tek başına ziyafettir” İçli köftenin tek başına bir ziyafet olduğunun altını çizen Tekin Öztan, “Gaziantep’te içli köftemiz küçüklüğümüzden beri sofralarda yerin alır hele hele ramazanlarda sofranın başköşesinde ya çiğ köftedir ya da içli köftedir. Bunun içinde bulgur var, kıyma var, soğan var, ceviz var, fıstık var, baharatlar var. İçli köfte tek başına bir ziyafettir. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

