İçişleri Bakanı Soylu’nun vefat eden annesi, son yolculuğuna uğurlandı

-erdoğan ve soyludan detay

-erdoğanın açıklamaları

-soylunun tabutu taşıması

-cenazenin araca konması



( İSTANBUL - EK)- Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri katıldı İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski ve yeni milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenazede Süleyman Soylu ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Servet Soylu için helallik alındı.Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Servet annemiz şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili peygamberimizin hadisinde buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece onlar da hayırla yad edilirler. Servet annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde hakka yürüdü. Hep birlikte onun cenaze namazında biz de diyoruz ki Ya rab bizleri sevgili habibinin Liva-ül Hamd sancağı altında buluştur" ifadelerini kullandı.Servet Soylu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.



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