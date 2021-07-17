Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İçecek yüklü kamyonunun freni patladı, araçta sıkışan şoförün parmağı koptu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İçecek yüklü kamyonunun freni patladı, araçta sıkışan şoförün parmağı koptu

İçecek yüklü kamyonunun freni patladı, araçta sıkışan şoförün parmağı koptu

olay yeri

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü Trol 

-devrilen kamyon
-sağlık ekipleri
-yaralılardan görüntü
-detaylar

( BURSA )- Freni patlayan kamyonda sıkıştı, uzun uğraşlar sonucu kurtuldu, parmağını kaybetti BURSA

- Bursa’nın Kestel ilçesinde freni boşalan içecek yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.Bursa’nın Kestel ilçesinde freni boşalan içecek yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan şoför Mehmet Fatih K.'nın parmağı koptu.Kaza, Kestel Esentepe mahallesi Basın caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuşu çıktığı esnada freni boşalarak kontrolden çıkan 16 ADE 09 plakalı içecek yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kamyonda bulunan İlhan G. ve Cemalettin Ş. yaralanırken, kamyon şoförü Mehmet Fatih K. ise araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan kurtarılan yaralı Mehmet Fatih K., ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İlhan G. ve Cemalettin Ş. ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı